Məşhur modelin bu şəkillərə görə hesabı bağlandı - FOTOLAR

26 yaşlı amerikalı model Elle Consonun instaqram hesabı bağlanıb.
Publika.az xəbər verir ki, "İnstagram" sosial şəbəkəsi məşhur modelin şəxsi hesabını paylaşdığı ehtiraslı fotolar səbəbindən bloklayıb.
Notorious Michigan tərəfdarı olan gözəl və cazibədar model instaqram hesabından tez-tez pərəstişkarı olduğu futbol klubunun formasında çəkdirdiyi şəkillərini paylaşıb.
"İnstagram" tərəfindən hesabı bağlanan cazibədar model "Facebook" və "Tvitter" hesablarından paylaşımlarını davam etdirir.
Modelin hesabının bağlanmasına səbəb olan həmin fotoları təqdim edirik.
Könül Cəfərli