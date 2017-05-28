Xəbər lenti

İspaniya kubokunun qalibi müəyyənləşib.

Publika.az xəbər verir ki, "Barselona" "Visente Kalderon" stadionunda keçirilən final matçında "Alaves"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Bununla da "Barselona" ardıcıl üçüncü dəfə, ümumilikdə isə rekord sayda - 29-cu dəfə İspaniya kubokunun qalibi olub.

Bu, Luis Enrikenin Kataloniya klubunun sükanı arxasında son oyunu olub. O, üç il ərzində komanda ilə 9 titul qazanıb.

İspaniya kuboku. Final

Barselona - Alaves 3:1

Qollar: Messi, 30. Neymar, 45. Alkaser, 45+3 - Bernar Fransua, 33.