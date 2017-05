Ramazanın 3-cü gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının üçüncü günüdür.

Publika.az Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə istinadən xəbər verir ki, Bakıda imsak saat 03:17-də, iftar isə saat 20:18-dədir.

Ramazan ayının 3-cü gününün duası:

"Allahummərziqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc-əl nəsibən min küli xeyrin tunzilu fih. Vicudikə ya əcvədəl-əcvədin".

Tərcüməsi:

"İlahi, bu gün mənə huşyarlıq və ayıqlıq ruzisini əta et, məni səfehlik və dərrakəsizlikdən uzaqlaşdır. Bu gün göndərdiyin hər şeydə mənə xeyir nəsib et. Səxavətinə and verirəm, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!