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Aygün Kazımova dərin yarıqlı donu ilə ayaqlarını nümayiş etdirdi - FOTOLAR

Aygün Kazımova dərin yarıqlı donu ilə ayaqlarını nümayiş etdirdi - FOTOLAR

2017-06-03 13:18 53
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Xalq artisti Aygün Kazımova dərin yarıqlı donu ilə ayaqlarının gözəlliyini nümayiş etdirib.

Publika.az xəbər verir ki, 47 yaşlı müğənni azərbaycanlı modleyer Rüfət İsmayılın xüsusi olaraq onun üçün hazırladığı ziyafət libasıbını geyinib. O, paltarının fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Bu ilin payız aylarında yaradıcılığının 30 illik yubileyinə xüsusi olaraq hazırlaşan müğənninin arıqladığı isə diqqətdən qaçmayıb.

A.Kazımovanın hesabat konserti Azərbaycanın ən böyük konsert salonu olan "Kristal Holl"da baş tutacaq.

Mənbə: www.publika.az

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