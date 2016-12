FACİƏVİ ŞƏKİLDƏ CAN VERDİ - VİDEO (18+)

Xarici ölkələrin birində qorxunc hadisə yaşanıb.

Liftə sahibi ilə girən it anidən çölə çıxır və onun boynuna bağlanan ipin bir hissəsi içəridə qalır. Beləcə it boğularaq faciəvi şəkildə can verir.