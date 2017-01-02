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2017-ci ildə başlayacaq türk serialları

2017-ci ildə başlayacaq türk serialları - VİDEO

2017-01-02 01:38 57
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Yeni ilin gəlməsi ilə yeni türk serialları da yayıma hazırlaşırlar.

2017-ci ildə başlayacaq türk seriallarının siyahısını təqdim edirik.

"Ölene kadar" - baş rollarında Fahriye Evcen, Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu;

"Bu şehir arkandan gelecek" - baş rollarında Kərəm Bürsin, Leyla Lidia Tuğutlu, Gürkan Uyqun;

"Fi Çi Pi" - hər seriyası 60 dəqiqə olan internet serialının baş rollarında Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür və Berrak Tüzünataçdır;

"İçimdeki fırtına" - baş rollarında Yusuf Çim, Burak Yamantürk, Gizem Karaca və Merve Boluğur;

"Dayan Yüreğim" - baş rollarında Ece Uslu və Cansel Elçin olan serialın çəkilişləri hələ başlamayıb.



Mənbə: milli.az
Açar sözlər: #2017-ci ildə başlayacaq türk serialları

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