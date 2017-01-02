2017-ci ildə başlayacaq türk serialları - VİDEO

2017-ci ildə başlayacaq türk seriallarının siyahısını təqdim edirik.
"Ölene kadar" - baş rollarında Fahriye Evcen, Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu;
"Bu şehir arkandan gelecek" - baş rollarında Kərəm Bürsin, Leyla Lidia Tuğutlu, Gürkan Uyqun;
"Fi Çi Pi" - hər seriyası 60 dəqiqə olan internet serialının baş rollarında Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür və Berrak Tüzünataçdır;
"İçimdeki fırtına" - baş rollarında Yusuf Çim, Burak Yamantürk, Gizem Karaca və Merve Boluğur;
"Dayan Yüreğim" - baş rollarında Ece Uslu və Cansel Elçin olan serialın çəkilişləri hələ başlamayıb.