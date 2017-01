Ramil Şeydayevin yeni komandasının adı məlum oldu

Türkiyənin “Trabzonspor” klubunda əsas heyətə düşməkdə çətinlik çəkən millimizin üzvü Ramil Şeydayev karyerasını hansı klubda davam etdirəcəyi müəyyənləşib.

Yay transfer dönəmində Rusiyanın “Zenit” klubundan ayrılan futbolçu PTT I liqasında mübarizə aparan “Samsunspor” klubu ilə anlaşıb.



Bu barədə məlumatı Türkiyə mətbuatı yayıb. Qardaş ölkədən olan həmkarlarımızın verdiyi məlumata görə, gənc hücumçu Samsun təmsilçisinin Antalyadakı təlim-məşq toplanışına qatılacaq. Onun mövsümün sonuna qədər icarə əsasında “Samsunspor”un şərəfini qoruyacağı dəqiqdi.



Qeyd edək ki, Şeydayev "Trabzonspor"un heyətində 3 oyun keçirib və 1 qol vurmağı bacarıb.