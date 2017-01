7 yaşlı qız şounu heyrətləndirdi - TAMAŞAÇILAR ŞOK OLDU - REKORD QIRAN VİDEO

Filippində keçirilən You Belong With Me şousunda 7 yaşlı Sia Viqor ulduz təki parlayıb.

Britaniyanın Devon qraflığındakı Ekseter şəhərindən olan Sia Viqor məşhur amerikalı müğənni Teylor Sviftin "You Belong With Me" mahnısını ifa edib. Balaca Sianın ifası sosial şəbəkədə sürətlə yayılıb. Sia artıq məşhur simadır. Onun Facebook-dakı profilinin 75 min, İnstagram-dakı profilinin isə 120 min daimi təqibçisi var. Sia 2015-ci ildə Filippindəki "Mini Me" uşaq müsabiqəsində Selena Qomesin "'Love You Like A Love Song" mahnısını ifa edərək qalib gəlmişdi.

Mənbə: milli.az