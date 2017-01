Türkiyədə dolların rekord həddə bahalaşması ilə əlaqədar olaraq iPhone telefonlarının qiyməti qalxıb.

Hazırda Türkiyədə ən bahalı "iPhone" modeli 5500 lirədir. (təxminən 2250 manat )

128 GB iPhone 7: 4 299 TL (əvvəlki qiymət: 3599 TL)

256 GB iPhone 7: 4 799 TL (əvvəlki qiymət: 3999 TL)



32 GB iPhone 7 Plus: 4 449 TL (əvvəlki qiymət: 3749 TL)

128 GB iPhone 7 Plus: 4 949 TL (əvvəlki qiymət: 4199 TL)

256 GB iPhone 7 Plus: 5 449 TL (əvvəlki qiymət: 4599 TL)