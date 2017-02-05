Almaniya Bundesliqasında 19-cu tura yekun vurulub.
Publika.az xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Hamburq” “Bayer”i minimal hesabla məğlub edib.
Lider “Bavariya” isə evdə “Şalke” ilə qarşılaşıb. Oyun 1:1 hesablı bərabərliklə nəticələnib.
Turun mərkəzi oyununda cari mövsümün sürpriz komandası “Leyptsiq” Dortmundda liderlər qrupundan aralı düşmüş “Borussiya”nın qonağı olub. Oyunun taleyini bir qol həll edib. Pyer-Emerik Obameyanqın vurduğu yeganə qol "Borussiya"ya qələbə qazandırıb.
Almaniya Bundesliqası, 19-cu tur
3 fevral
Hamburq - Bayer 1:0
Qol: Papadopulos, 76.
4 fevral
Köln - Volfsburq 1:0
Qol: Modeste, 81-pen.
Bavariya - Şalke 1:1
Qol: Levandovski, 9 - Naldo, 13.
Herta - İnqolştadt 1:0
Qol: Haraquçi, 2.
Hoffenhaym - Maynts 4:0
Qol: Uz, 5. Terazzino, 81. Salay, 86; 90+1.
Borussiya M - Frayburq 3:0
Qol: Ştindl, 72. Raffael, 78. Herrmann, 90+2.
Borussiya D - Leyptsiq 1:0
Qol: Obameyanq, 35.
5 fevral
Auqsburq - Verder 3:2
Qol: Şmid, 28. Ca-Çol, 79. Bobadilla, 90+3 - Selassye, 26. Kruze, 65-pen.
Ayntraxt - Darmştadt 2:0
Qol: Hasebe, 74-pen. Rebiç, 83.
Bombardirlər: Obameyanq (Borussiya D) - 17, Levandovski (Bavariya) - 15, Modeste (Köln) - 15, Verner (Leyptsiq) - 11, Vaqner (Hoffenhaym) - 10, İbişeviç (Herta) - 8.