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Bundesliqa, 19-cu tur: Bavariya büdrədi, ən yaxın izləyicisi... - BÜTÜN NƏTİCƏLƏR

Bundesliqa, 19-cu tur: "Bavariya" büdrədi, ən yaxın izləyicisi... - BÜTÜN NƏTİCƏLƏR

2017-02-05 23:39 36
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Almaniya Bundesliqasında 19-cu tura yekun vurulub.

Publika.az xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Hamburq” “Bayer”i minimal hesabla məğlub edib.

Lider “Bavariya” isə evdə “Şalke” ilə qarşılaşıb. Oyun 1:1 hesablı bərabərliklə nəticələnib.

Turun mərkəzi oyununda cari mövsümün sürpriz komandası “Leyptsiq” Dortmundda liderlər qrupundan aralı düşmüş “Borussiya”nın qonağı olub. Oyunun taleyini bir qol həll edib. Pyer-Emerik Obameyanqın vurduğu yeganə qol "Borussiya"ya qələbə qazandırıb.

Almaniya Bundesliqası, 19-cu tur

3 fevral

Hamburq - Bayer 1:0

Qol: Papadopulos, 76.

4 fevral

Köln - Volfsburq 1:0

Qol: Modeste, 81-pen.

Bavariya - Şalke 1:1

Qol: Levandovski, 9 - Naldo, 13.

Herta - İnqolştadt 1:0

Qol: Haraquçi, 2.

Hoffenhaym - Maynts 4:0

Qol: Uz, 5. Terazzino, 81. Salay, 86; 90+1.

Borussiya M - Frayburq 3:0

Qol: Ştindl, 72. Raffael, 78. Herrmann, 90+2.

Borussiya D - Leyptsiq 1:0

Qol: Obameyanq, 35.

5 fevral

Auqsburq - Verder 3:2

Qol: Şmid, 28. Ca-Çol, 79. Bobadilla, 90+3 - Selassye, 26. Kruze, 65-pen.

Ayntraxt - Darmştadt 2:0

Qol: Hasebe, 74-pen. Rebiç, 83.

Bombardirlər: Obameyanq (Borussiya D) - 17, Levandovski (Bavariya) - 15, Modeste (Köln) - 15, Verner (Leyptsiq) - 11, Vaqner (Hoffenhaym) - 10, İbişeviç (Herta) - 8.

Mənbə: www.publika.az

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