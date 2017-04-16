Xəbər lenti

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Real və Barselonadan eynihesablı qələbə

"Real" və "Barselona"dan eynihesablı qələbə

2017-04-16 05:40 7
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İspaniya La Liqasında 32-ci tura start verilib.

Publika.az xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Atletik” “Las Palmas”ı darmadağın edib - 5:1.

Lider “Real” səfərdə “Sportinq”i İskonun son dəqiqədə vurduğu qolla məğlub edib - 3:2.

Madrid təmsilçisinin ən yaxın izləyicisi “Barselona” da həmin hesabla qalib gəlib. Katalonlar evdə “Real Sosyedad”ı üstələyib.

İspaniya La Liqası, 32-ci tur

14 aprel

Atletik - Las Palmas 5:1

Qol: San Xose, 7. Muniain, 9; 58. Aduris, 18; 59 - Biqas, 12.

15 aprel

Deportivo - Malaqa 2:0

Qol: Xoselu, 47. Moskera, 67.

Sportinq - Real 2:3

Qol: Çop, 14. Vesqa, 50 - İsko, 17; 90. Morata, 59.

Atletiko - Osasuna 3:0

Qol: Karrasko, 30; 47. Filipe Luis, 61.

Barselona - Real Sosyedad 3:2

Qol: Messi, 16; 36. Pako Alkaser, 44 - İniqo Martines, 42. Xabi Prieto, 45+1.

16 aprel

14:00 Leqanes - Espanyol
18:15 Valensiya - Sevilya
20:30 Betis - Eybar
22:45 Qranada - Selta

17 aprel

22:45 Alaves - Vilyarreal

Mənbə: www.publika.az

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