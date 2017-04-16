Xəbər lenti

İspaniya La Liqasında 32-ci tura start verilib.
Publika.az xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Atletik” “Las Palmas”ı darmadağın edib - 5:1.
Lider “Real” səfərdə “Sportinq”i İskonun son dəqiqədə vurduğu qolla məğlub edib - 3:2.
Madrid təmsilçisinin ən yaxın izləyicisi “Barselona” da həmin hesabla qalib gəlib. Katalonlar evdə “Real Sosyedad”ı üstələyib.
İspaniya La Liqası, 32-ci tur
14 aprel
Atletik - Las Palmas 5:1
Qol: San Xose, 7. Muniain, 9; 58. Aduris, 18; 59 - Biqas, 12.
15 aprel
Deportivo - Malaqa 2:0
Qol: Xoselu, 47. Moskera, 67.
Sportinq - Real 2:3
Qol: Çop, 14. Vesqa, 50 - İsko, 17; 90. Morata, 59.
Atletiko - Osasuna 3:0
Qol: Karrasko, 30; 47. Filipe Luis, 61.
Barselona - Real Sosyedad 3:2
Qol: Messi, 16; 36. Pako Alkaser, 44 - İniqo Martines, 42. Xabi Prieto, 45+1.
16 aprel
14:00 Leqanes - Espanyol
18:15 Valensiya - Sevilya
20:30 Betis - Eybar
22:45 Qranada - Selta
17 aprel
22:45 Alaves - Vilyarreal