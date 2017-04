BDU-nun tələbəsi beynəlxalq elmi forumun sertifikatına layiq görüldü

Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi SABAH qrupunun III kurs tələbəsi Erkin Musayev Moskva Dövlət Universitetində tələbələrin, aspirantların və gənc alimlərin ənənəvi "Lomonosov" beynəlxalq elmi forumunda iştirak edib.

Universitetdən Publika.az-a verilən məlumata görə, konfransı giriş sözü ilə açan MDU-nun rektoru, akademik Viktor Sadovniçi forumun keçirilməsi ideyasının ötən əsrin 90-cı illərində yarandığını, forum çərçivəsində indiyədək dünyanın 70 ölkəsindən yüz mindən artıq gəncin Moskva Dövlət Universitetində olduğunu bildirib.

Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin birinci müavini, MDU-nun hüquq fakültəsinin məzunu İ.Şuvalov istirakçıları təbrik edərək öz kəşflərinin praktik realizasiyasına nail olmaları istiqamətinə tövsiyələrini verib.

Forum işini bölmələrdə davam etdirib. Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi SABAH qrupunun III kurs tələbəsi Erkin Musayev “A public legal entity in the public law and the legal system of Azerbaijan” adlı məruzəsi ilə “Hüquq elmləri” bölməsinin “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi” alt bölməsində ingilis dilində çıxış edib. Maraqlı elmi diskussiya şəraitində keçən çıxışına görə E.Musayev “Lomonosov” beynəlxalq elmi forumunun xüsusi sertifikatına və xatirə hədiyyəsinə layiq görülüb.

Qeyd edək ki, forumda Rusiya Federasiyasının 85 regionundan və dünyanın 42 ölkəsindən gənc alimlər və tədqiqatçılar iştirak edib. Konfrans çərçivəsində müasir fundamental və tətbiqi elmlərin əsas istiqamətlərini əks etdirən 37 bölmə və 360 alt bölmə fəaliyyət göstərib.