Millimizin oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

Publika.az AFFA-ya istinadən bildirir ki, Bakıda təşkil olunacaq IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək 23 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin A qrupunda keçirəcəyi oyunların təqvimi artıq məlumdur:

8 may

Saat 18:30. Bayıl Arena

Azərbaycan – Kamerun



11 may

Saat 18:30. Bayıl Arena

Azərbaycan – Səudiyyə Ərəbistanı



15 may

Saat 18:30. Bayıl Arena

Mərakeş – Azərbaycan