Xəbər lenti

Bu gün Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.
Publika.az xəbər verir ki, Türkiyənin Avroliqadakı yeganə təmsilçisi “Beşiktaş” “Lion”u qəbul edib. Olduqca maraqlı və dramatik keçən qarşılaşmada qalib penalti seriyasında məlum olub. Daha dəqiq oynayan fransızlar yarımfinala yüksəlib.
Digər 3 yarımfinalçı “Mançester Yunayted”, "Selta" və "Ayaks" olub.
UEFA Avropa Liqası. 1/4 final, cavab oyunları
20 aprel
23:05. “Beşiktaş” (Türkiyə) – “Lion” (Fransa) 2:1, p-6:7
Taliska, 27; 52 - Lakazett, 34.
Baş hakim: Milorad Maziç (Serbiya)
İstanbul. “Vodafon Arena”
İlk oyun – 1:2
23:05. “Genk” (Belçika) – “Selta” (İspaniya) 1:1
Trossard, 67 - Sisso, 63.
Baş hakim: Villiam Kollum (Şotlandiya)
Genk. “Luminus Arena”
İlk oyun – 2:3
23:05. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Anderlext” (Belçika) 2:1, ə. v.
Mxitaryan, 10 - Hanni, 32.
Baş hakim: Alberto Undiano Malyenko (İspaniya)
Mançester. “Old Trafford” stadionu
İlk oyun – 1:1
23:05. “Şalke” (Almaniya) – “Ayaks” (Hollandiya) 3:2, ə.v.
Qoretska, 53, Burqstaller, 56. Kaliquri, 101 - Virqever, 111. Yunes, 120.
Baş hakim: Ovidiu Hateqan (Rumıniya)
Gelzenkirhen. “Veltins Arena”
İlk oyun – 0:2