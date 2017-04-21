Xəbər lenti

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Realın şok transfer SİYAHISI - kimlər var?

"Real"ın şok transfer SİYAHISI - kimlər var?

2017-04-21 09:20 21
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"Real"ın transfer siyahısı mətbuata çıxıb. Siyahıda 8 ulduz futbolçu yer alıb.

İddialara görə, klub prezidenti Florentino Peres baş məşqçi Zinəddin Zidanla görüşərək siyahını müzakirə edib. Daha sonra isə məşhur menecer, Xorxe Mendeslə görüşərək transfer çalışmalarına başlayıb.

İddialara görə, siyahıda bu futbolçular yer alıb:

Kilian Mbappe (Monako) - 18 yaş

Andre Silva (Portu) - 21 yaş

Pyer-Emerik Aubameyanq (Borussiya Dortmund) - 27 yaş

Osman Dembele (Borussiya Dortmund) - 19 yaş

Mussa Dembele (Seltik) - 20 yaş

Markus Raşford (Mançester Yunayted) - 19 yaş

Kasper Dolberq (Ayaks) - 19 yaş

Timo Verner (Leypsiq) - 21 yaş

Andrea Belotti (Torino) - 23 yaş

(fanat.az)

Mənbə: www.publika.az

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