Xəbər lenti

"Real"ın transfer siyahısı mətbuata çıxıb. Siyahıda 8 ulduz futbolçu yer alıb.
İddialara görə, klub prezidenti Florentino Peres baş məşqçi Zinəddin Zidanla görüşərək siyahını müzakirə edib. Daha sonra isə məşhur menecer, Xorxe Mendeslə görüşərək transfer çalışmalarına başlayıb.
İddialara görə, siyahıda bu futbolçular yer alıb:
Kilian Mbappe (Monako) - 18 yaş
Andre Silva (Portu) - 21 yaş
Pyer-Emerik Aubameyanq (Borussiya Dortmund) - 27 yaş
Osman Dembele (Borussiya Dortmund) - 19 yaş
Mussa Dembele (Seltik) - 20 yaş
Markus Raşford (Mançester Yunayted) - 19 yaş
Kasper Dolberq (Ayaks) - 19 yaş
Timo Verner (Leypsiq) - 21 yaş
Andrea Belotti (Torino) - 23 yaş
(fanat.az)