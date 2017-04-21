Diqqətlər “Santyaqo Bernabeu”ya! - El-Klasiko var

Bu gün İspaniya La Liqasında 33-cü tura start veriləcək.
Publika.az xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Sevilya” “Qranada”nı qəbul edəcək.
Turun mərkəzi oyunu bazar günü baş tutacaq. Həmin gün bütün dünyanın diqqəti Madridə - “Santyaqo Bernabeu”ya yönələcək. “El klasiko”da “Real” “Barselona”nı qəbul edəcək. Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandıran katalonlar La Liqada çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirmək, həm də azarkeşləri qarşısında bəraət almaq üçün əzəli rəqibini səfərdə məğlub etməlidi. “Kral klubu” isə qitənin ən nüfuzlu klub turnirindəki uğurunu ölkə çempionatında da davam etdirməyi planlaşdırır.
İspaniya La Liqası, 33-cü tur
21 aprel
23:00 Sevilya - Qranada
22 aprel
15:00 Malaqa - Valensiya
18:15 Vilyarreal - Leqanes
20:30 Osasuna - Sportinq
22:45 Espanyol - Atletiko
23 aprel
14:00 Real Sosyedad - Deportivo
18:15 Selta - Betis
20:30 Las Palmas - Alaves
22:45 Real - Barselona
24 aprel
22:45 Eybar - Atletik
Bombardirlər: Lionel Messi (Barselona) - 29. Luis Suares (Barselona) - 24. Kriştiano Ronaldo (Real) - 19.