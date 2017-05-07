Xəbər lenti

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Spartak Rusiya çempionudur!

"Spartak" Rusiya çempionudur!

2017-05-07 23:37 11
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Moskvanın "Spartak" futbol klubu vaxtından əvvəl Rusiya çempionu olub.

Publika.az xəbər verir ki, Rusiya Premyer Liqasının XVII turu çərçivəsində Peterburqun "Zenit" komandasının "Sankt Peterburq Arena"da "Terek" komandasına məğlub olmasından sonra paytaxt təmsilçisi qızıl medal qazanıb.

Bununla da öz meydanında məğlub olmuş "Zenit" 53 bal toplamış MOİK-ə və 63 xal toplayaraq turnirin birincisi olmuş "Spartak"a çatmaq şansı qalmayıb.

Qeyd edək ki, turnirin başa çatmasına qalmış çempion olmuş "Spartak" sonuncu dəfə 16 il əvvəl - 2001-ci ildə qızıl medal qazanıb. Bu, klubun 10-cu çempionluğudur.

Mənbə: www.publika.az

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